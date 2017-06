Dès cet automne chez les concessionnaires BMW, vous pourrez admirer la nouvelle Série 6 Gran Turismo, offerte exclusivement en tant que déclinaison 640i xDrive. Avec son design aérodynamique, elle combine le confort d’une berline de luxe et l’attrait d’un coupé.

Grâce à son châssis léger, sa boîte automatique Steptronic Sport à 8 rapports avec palettes au volant, son aileron actif à l’arrière, son aérodynamique améliorée, sa calandre active, ses prises d’air, sa double suspension avant, et son moteur six cylindres turbo de 3,0 litres, développant 335 chevaux, elle offrirait une expérience de conduite sportive et dynamique.

L’intérieur profite également d’un espace plus que généreux tant pour les passagers que leurs bagages. Vous aurez un choix de différentes couleurs de cuir Dakota, en plus de cuir Nappa, en option, au motif damassé disponible en trois couleurs, soit Blanc ivoire, Noir ou Mocha. Quelques éléments de chrome complètent le caractère exclusif de l’habitacle. Des écrans paresoleil électriques dans les vitres arrière peuvent être ajoutés en option.

Afin d’ajouter un peu d’ambiance, des lumières DEL ont été ajoutées dans les portières et le panneau d’instruments, dont la couleur et l’intensité peuvent être réglées selon votre humeur.

Le prix de vente de la BMW 640i xDrive Gran Turismo 2018 sera annoncé ultérieurement lors de son lancement à l’automne.