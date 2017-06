Comme si 540 chevaux ne suffisaient pas, la Audi R8 Spyder V10 Plus en gagne 70 de plus! Oui, c’est bien 610 chevaux qui vous mèneront à 100 km/h en 3,3 secondes. Pour freiner votre enthousiasme, elle conserve les freins en céramique, la transmission intégrale Quattro et la boîte de vitesse à double embrayage S Tronic à 7 rapports.

Outre la puissance, ce qui différencie cette version, c’est la couleur exclusive, le Vert Micrommata, nom emprunté d’une araignée de la même couleur. Son prix de base en Europe est de 207 500 euros, soit environ 315 000 $CAN. Il s’agit de la décapotable la plus puissante offerte par Audi à ce jour, mais nous ne savons toujours pas si elle sera offerte au Canada. À ce sujet, ici la Spyder est offerte au prix de base de 198 100 $.

L’élément le plus frappant de la Spyder V10 Plus est la large calandre et les prises d’air sous les phares en nid d’abeille. Les lames latérales, longerons, couvercle du toit ainsi que le déflecteur arrière sont fabriqués en fibre de carbone renforcée en polymère. Le toit de tissu se referme en 20 secondes, même en roulant à 50 km/h.

L’habitacle, complètement noir, est rehaussé par de fines coutures contrastantes du même vert Micrommata, qui se retrouvent sur les sièges en cuir Nappa, l’accoudoir, les portes et les tapis.