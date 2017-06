La fébrilité est dans l’air au concessionnaire Chevrolet Buick GMC de LaSalle avec le lancement de l’événement Kching pour l’été. Les clients pourront décrocher dès aujourd’hui un sac d’argent Kching et obtenir instantanément jusqu’à 1 500$ de rabais à l’achat ou à la location d’un véhicule neuf, et ce, jusqu’au 18 août 2017.

« Le concept de Kching était tellement original l’an dernier qu’on a décidé de le refaire cette année », explique Jean-François Strouvens, directeur de Chevrolet Buick GMC de LaSalle. Pour cette deuxième année, le concept Kching s’est transformé en événement de grande envergure et mise sur une visibilité accrue grâce à une campagne mix média orchestrée par l’agence Tapage. L’événement sera présenté sur plusieurs plateformes, notamment sur le Web et les réseaux sociaux, à la radio, en marketing direct, sur les affiches de rue numériques et dans les hebdomadaires.

« C’est le moment pour tous nos clients et pour tous les gens de la région de venir choisir leur véhicule, car les meilleures offres de l’année sont chez nous en ce moment même avec l’événement Kching », conclut avec enthousiasme David-Alexandre Laforge, directeur des ventes de la concession. Kching saura assurément piquer la curiosité et l’intérêt des clients avec ses sacs d’argent tombés du ciel!

Pour plus d’informations :

Chevrolet Buick GMC de LaSalle

8000 boul. Newman

LaSalle, QC, H8N 1X9

Téléphone : 514-595-5666