Le QI, c’est une mesure scientifique socialement reconnue pour sa capacité à indiquer le niveau d’intelligence d’un individu et bla bla bla… Au fond, ce n’est pas si intéressant! Laissez-moi nuancer mes propos. Cette année, Audi a trouvé une manière attirante de s’intéresser à cette mesure. Récemment, elle a profité de son association avec la Major League of Soccer (MLS) pour lancer un concours panaméricain. Une plateforme web mesure votre QI basé sur vos connaissances au soccer et vous offre la chance de partir à Chicago. Chouette! Et le plus beau dans tout ça? Pas besoin d’être surdoué pour vous démarquer!

Depuis le 7 juin dernier, Audi a lancé sa plateforme Audi Fan IQ. Elle fonctionne très simplement. Navré pour le jeu de mots, mais vous n’avez pas besoin d’être un génie pour comprendre… Cela dit, vous ne devez qu’aller sur ce site et répondre à quelques questions. À la fin de chaque semaine, Audi compile les résultats et détermine le gagnant. Celui qui aura obtenu le plus de points remportera un voyage pour se rendre au Match des Étoiles de la MLS à Chicago, incluant trois nuitées dans la ville des vents et 2 billets pour la partie.

Les questions peuvent porter sur une foule de statistiques. En fait, elles se basent sur des données extraites de l’Index des joueurs Audi, une application créée par le constructeur pour analyser et récolter les données primaires des joueurs. Selon les dires de Audi, elle traite plus de 90 données différentes sur 2 000 joueurs et ce, à chaque partie. Elle évalue le nombre de passes, de buts, mais aussi de plaqués et de sauts. Disons seulement que c’est une analyse exhaustive!

Si par malheur vous ratez votre chance, rassurez-vous, vous aurez l’opportunité de faire valoir la puissance de votre QI une seconde fois entre le 22 septembre et le 27 octobre. Encore une fois, 4 surdoués – ou chanceux, du soccer seront choisis et se verront offrir un prix inoubliable. La balle est dans votre camp.