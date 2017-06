Dès le mois de juillet arrivera en concessions le tout nouveau Subaru Crosstrek 2018, et c’est la semaine prochaine que le Guide de l’auto se rend au Japon pour en faire l’essai. Entièrement redessiné, des compétences et performances améliorées, un nouveau design tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, voilà beaucoup de nouveautés pour le Crosstrek 2018.

Les changements incluent une carrosserie plus sculptée, des passages de roues proéminents, des bas de caisse et longerons de toit noirs, des lignes fluides, et grâce à son empattement plus long de 30 mm, cela se traduit par un habitacle plus spacieux. On a également élargi l’ouverture du hayon, ce qui facilite grandement le chargement.

Du côté de la motorisation, on parle du FB 4 cylindres 2 litres BOXER de 152 chevaux, couplé à la transmission manuelle à 6 vitesses ou encore, en option, la CVT Lineartronic qui compte dorénavant sur la fonction X-Mode avec limiteur de vitesse en descente.

Les modèles du Crosstrek et leurs prix respectifs vont comme suit;

Convenience transmission manuelle – 23 695 $

Convenience CVT – 24 995 $

Touring transmission manuelle – 25 295 $

Touring CVT – 26 595 $

Sport transmission manuelle – 27 795 $

Sport CVT – 29 095 $

Sport avec EyeSight CVT – 30 595 $

Limited CVT – 31 695 $

Limited avec EyeSight – 33 195 $

Restez à l’affût pour nos premières impressions sur le Subaru Crosstrek 2018, dès la semaine prochaine!