Marc-Antoine Camirand, un coureur automobile de St-Léonard-d’Aston, âgé de 38 ans, prendra part aux 4 prochaines courses de la division canadienne NASCAR Pinty’s.

Le 14 juin dernier, on en a fait l’annonce. C’est officiel, Marc-Antoine Camirand revient sur le circuit et plus fort que jamais. La différence? L’expérience, évidemment, mais surtout le support financier. Le concessionnaire GM Paillé de Berthierville s’est associé avec le coureur automobile pour la fin de sa saison. Avec ces fonds supplémentaires, Camirand pourra courir une fois de plus dans la cour des grands.

Malgré une carrière plutôt discrète, Camirand a toujours eu l’étoffe d’un gagnant. Mais puisque le sport automobile dépend presque autant de l’argent que du talent, il a plafonné très rapidement. Selon lui, « en course automobile, le nerf de la guerre, c’est l’argent et la recherche de commanditaires ». Rien de moins! Ça, Jean-Claude Paillé le sait bien. Établi à Berthierville depuis plus d’un demi-siècle, le président du concessionnaire GM Paillé supporte année après année les espoirs de ce sport. Il est d’avis que c’est un honneur que de « s’associer à un pilote de la trempe de Marc-Antoine, qui nous a fait honneur l’an dernier au Grand Prix de Trois-Rivières ».

L’argent n’étant plus un problème, Marc-Antoine Camirand pense maintenant à performer. « Le but de la course c’est de remporter des victoires. Je ne dispute pas le championnat au complet, mais ça ne m’empêchera pas de rouler en avant. Au contraire, quand on ne pense pas à la récolte de points, ça peut vous inciter à prendre des chances et à tenter le tout pour le tout. Si on obtient de bons résultats, on pourrait envisager, qui sait, de faire la saison au complet en 2018. On y travaille ».

Pour se démarquer, Camirand s’est associé avec l’écurie Scott Steckly, une équipe ontarienne qui performe très bien dans cette division. Au cours de ses prochaines courses, Camirand représentera son écurie aux côtés d’Alexandre Tagliani, un autre coureur québécois qui impressionne encore à 43 ans. Comme quoi l’âge n’est pas toujours signe de mauvaises performances!

Au cours de sa carrière, Camirand a pris part à 19 départs dans la série NASCAR Pinty’s et il s’est taillé une place sur le podium à trois reprises. Il n’a cependant jamais réussi à atteindre la plus haute marche. À 38 ans, il se sent prêt à obtenir une première place sur le circuit. Il aura la chance de prouver qu’il est au meilleur de sa forme lors des 4 prochaines. Souhaitons-lui bonne chance!