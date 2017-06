Chaque année, on se pose la même question : « qu’est-ce qui ferait plaisir à mon père? ». Lorsque mes frères et moi demandons à notre père, la réponse habituelle est aussi vague qu’une réponse de politicien… pas génial! Si vous voulez mon avis, tout objet qui se rapporte de près ou de loin au garage d’un papa est une valeur sûre! J’ai donc pensé vous offrir quelques idées pour gâter votre paternel. Rassurez-vous, il y en a pour tous les budgets!

1. Capteur de stationnement

Voici un outil bien intéressant qui évitera à quiconque qui utilise le garage d’accrocher le mur du fond. Ce capteur vous indique, à l’aide d’un signal sonore, lorsque vous êtes à proximité d’un obstacle. Il est fonctionnel pour tout se trouvant entre 6 pouces et 6 pieds.

2. Recouvrement de plancher pour votre garage

Si votre paternel considère son garage comme sa pièce favorite, il est fort possible qu’il dépense temps et argent sur des accessoires de décoration. Un recouvrement de plancher est à la fois joli et facile d’entretien. Il n’est pas poreux et résiste à presque tous les produits chimiques.

3. Support pour les cannes à pêche

Ce nouvel outil de rangement ne supporte pas de grandes charges, mais il demeure tout de même très intéressant. Ce support se fixe sur votre porte de garage et vous permet de ranger de longs objets sans les coincer dans un endroit exigu.

4. Lumière de style néon

Il arrive que le repère de votre père rime avec noirceur. Qui a dit que ça doit rester ainsi? Ajouter une lumière au néon dans le garage permettra à votre père de mieux voir ses outils, mais aussi retrouver son breuvage qu’il cache soigneusement dans son coffre à outils.

5. Pistolet de lavage à la mousse

Si votre père tant aimé se soucie autant de son auto que de ses enfants, il fait probablement très attention à la peinture de sa voiture. Le dimanche, qu’il fasse beau ou non, il sort sa voiture de son garage et la lave soigneusement jusqu’à ce qu’elle brille. Un pistolet de mousse offre à la carrosserie un lavage efficace et moins dommageable. Faites-en l’essai!

6. Ensemble de lavage 11 pièces

Si vous n’êtes pas en possession d’un ensemble de lavage pour l’extérieur de votre voiture, vous manquez quelque chose! En présumant que vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, il est essentiel d’en prendre bien soin. Si vous êtes stratégique, votre père aimera tellement son cadeau qu’il lavera votre voiture après la sienne. C’est un pensez-y bien!

7. Cire pour voiture

Le cirage est bien souvent mis de côté suite au lavage d’une voiture. Pourtant, une bonne cire agit en tant que couche protectrice pour la peinture du véhicule. Si vous voulez faire plaisir à votre père, une cire de bonne qualité n’est jamais de refus!

8. Enseigne lumineuse

Parce que c’est cool, tout simplement. Qui ne rêve pas d’entrer dans son garage et d’allumer une belle enseigne lumineuse personnalisée? Cet ajout est à la fois simple et efficace. C’est joli, original et attrayant.

9. Tabouret

Lorsqu’on prend un breuvage entre copains dans un garage, il arrive parfois qu’on se cherche un siège. Question de conserver l’essence du décor d’un garage, un tabouret personnalisé est de mise!

10. Signaux d’avertissement

Avant d’entrer dans une pièce, il est important d’en connaître les règles. Par exemple, les critères de propreté et de savoir-vivre sont probablement bien différents dans la cuisine de votre mère que dans le garage de votre père. Assurez-vous d’avertir quiconque qui entre dans le garage que les règles sont différentes grâce à une affiche originale.