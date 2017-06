On vous parle souvent des voitures personnelles autonomes qui arrivent sur le marché à pas de géants. Dans un monde où on nous incite à utiliser le transport en commun, n’est-ce pas contradictoire? Mercedes-Benz a bien compris ce problème et travaille sur un autobus entièrement autonome.

En y réfléchissant bien, c’est on ne peut plus logique. Un autobus parcourt le même trajet tous les jours, aussi longtemps qu’on le lui ordonne, contrairement à une voiture personnelle qui varie régulièrement de chemin. En partant de cette prémisse, Mercedes a conçu un autobus capable de parcourir un trajet complet tout en évitant les cyclistes, les piétons et les autres dangers potentiels.

L’autobus est presque entièrement contrôlé par un système informatique. À l’aide de caméras et de capteurs, il complète le trajet tout en étant plus efficace qu’un humain. Effectivement, puisque le système est autonome, il accélère, change de vitesse et freine de façon à optimiser la consommation d’essence.

Selon l’équipe derrière le projet, la croissance démographique dans les centres urbains n’est pas prête de ralentir. Pour ce faire, on doit s’adapter et offrir un moyen de transport efficace, mais surtout chaleureux. C’est essentiellement pourquoi elle a redessiné l’intérieur des autobus. Elle espère ainsi offrir une meilleure expérience de transport aux usagers et espérons-le, un meilleur service!

Actuellement, l’autobus requiert encore la présence d’un humain pour des situations exceptionnelles. Les tests ont démontré de bons résultats sur des trajets urbains comportant bon nombre d’obstacles. Par contre, le système demeure perfectible et irrégulier. Il reste quelques améliorations à apporter, mais l’essentiel du travail y est.