Combien de fois avez-vous regardé un nouvel outil offert dans une voiture en vous disant : « Bonté divine! Ça me semble inutile. » Probablement bien trop souvent. Parfois, la créativité, c’est réfléchir à quelque chose de simple. Depuis un an, le constructeur américain GM travaille à développer un système de gestion s’adressant aux petites et moyennes entreprises (PME) ayant une flotte de véhicules. Il ne fait que suivre précisément les mouvements et les signes vitaux de la voiture. Simpliste me direz-vous? Et pourtant!

Toutes les PME possédant des voitures doivent remplir des formulaires administratifs pour s’assurer d’un suivi des déplacements de leurs employés. Ça, presque tout le monde le sait! Pourtant, GM a été la première à mettre en place un système automatisé offert de série qui fournit ces informations. Les données sont compilées presque instantanément. Que ce soit une question d’emplacement géographique ou de carburant restant, toutes les données sont affichées aux administrateurs à partir d’un site web ou d’une application mobile offerte sur Android et Apple Store.

Une fois la mise à jour installée, il sera possible de suivre l’emplacement du véhicule, sa vitesse, son niveau d’entretien et ses statistiques d’économie d’essence. En fait, l’objectif est de favoriser les comportements routiers sécuritaires et de conserver un suivi des entretiens. On espère ainsi diminuer les temps d’arrêt de chaque véhicule, diminuer le temps nécessaire au traitement des données par l’administration et augmenter la qualité des véhicules qui constituent votre parc automobile.

Puisque le système de suivi utilise la technologie OnStar de GM, il sera disponible pour les modèles des années 2015 et suivantes. La mise à jour sera offerte dès l’automne pour tous les propriétaires d’un véhicule Cadillac, Chevrolet, Buick et GMC.