En collaboration avec Dealertrack Canada, il sera désormais possible de débuter votre processus d’achat en ligne chez Fiat Chrysler Canada (FCA). En effet, le financement, la réservation du véhicule et un premier dépôt pourront se faire en ligne et ce, de manière tout à fait sécuritaire.

FCA Canada est le premier fabricant automobile au pays à offrir une expérience d’achat en ligne qui facilite l’amorce de l’achat d’un véhicule. Cette nouvelle approche développée en collaboration avec Dealertrack Canada offre un produit innovant, sécuritaire et transparent pour l’achat de véhicules en ligne.

Initialement, vous pourrez faire la demande de financement pour un véhicule neuf ou usagé, en plus d’une estimation des paiements pour une voiture en inventaire. Cet outil réduira de manière significative le temps nécessaire au processus d’achat, toutefois il sera nécessaire de compléter la transaction en concession.

D’ailleurs, selon une étude récente de Google, le temps, la technologie et la transparence, sont les trois critères essentiels aux consommateurs pour leurs achats en ligne. Et plus de 90% des Canadiens à la recherche d’un nouveau véhicule utilisent les ressources et les outils en ligne dans leur recherche.