Volvo a annoncé que Polestar, sa division de performance qui nous a donné ses S60 et V60, deviendra une compagnie à part entière en tant que fabricante de véhicules électriques de performance, marquant ainsi le dernier échelon de la transformation chez Volvo.

C’est Thomas Ingenlath, vice-président sénior du design chez Volvo, qui assumera le rôle de directeur général de Polestar. Monsieur Ingenlath est l’inspiration derrière le nouveau design de Volvo ces dernières années et a révélé : « Je suis vraiment enthousiaste de relever le défi d’établir cette marque prometteuse, développer un magnifique portfolio de produits sur mesure et canaliser la passion véhiculée dans l’équipe Polestar. Le prochain chapitre dans l’histoire de Polestar n’est qu’un début. »

C’est en juillet 2015 que Volvo a acquis 100% de Polestar Performance, qui collaboraient depuis 1996. Dorénavant, le logo de Volvo ne fera plus partie de Polestar, qui aura sa propre image. Polestar restera cependant liée à Volvo et bénéficiera de ses technologies et sa synergie d’ingénierie, qui lui permettront de concevoir, développer et construire des véhicules électriques de haute performance.

Håkan Samuelsson, président et directeur général de Volvo Cars a déclaré : « Polestar sera un concurrent crédible dans le marché global émergent des véhicules électriques haute performance. »

Polestar fera d’autres annonces sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits dès cet automne.