Parce que pour mieux durer, il faut se renouveler, Kia a récemment annoncé un virage mondial de son image de marque. Le constructeur coréen prendra dorénavant place dans de nouveaux locaux spécialement conçus pour accueillir la nouvelle génération de véhicules Kia. Depuis le lancement de la nouvelle image mondiale du fabricant, le groupe de concessionnaires La Force a annoncé l’ouverture imminente d’une concession Kia dans la région de Québec, plus spécifiquement à Val-Bélair.

Dans sa refonte visuelle, le fabricant a opté pour un style architectural cubique. Effectivement, le concessionnaire Kia Val-Bélair sera, sans surprise, de couleur rouge et de forme cubique. Il sera climatisé, même dans ses garages et équipé de planchers chauffants et un éclairage DEL. La bâtisse a été conçue dans l’optique de réduire la consommation énergétique. Cette décision n’est pas anodine du tout. Le concessionnaire Kia Ste-Foy, membre du Groupe La Force, est le plus grand vendeur de voitures électriques Kia au Canada. Son intérêt pour les énergies renouvelables est fort et ses ventes reflètent son engagement.

L’investissement du projet est de 8,5 millions. Ce montant sera entre autres alloué à l’érection du bâtiment, mais aussi l’installation d’équipements complémentaires. Puisqu’ils ont un volume important de ventes de véhicules électriques dans la région, le concessionnaire adaptera ses équipements pour satisfaire une large clientèle de véhicules verts. Le projet sera terminé d’ici novembre. Il pourra ensuite accueillir les tout nouveaux modèles de la marque.

En 2016, les deux concessionnaires Kia qui constituent le Groupe La Force ont respectivement obtenu la première et la deuxième position dans le palmarès des ventes canadiennes du constructeur. Le Groupe La Force entrevoit donc les défis des prochaines années d’un bon œil. Souhaitons-leur bonne chance!