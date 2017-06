Mitaka, Japon – Lors d’une visite au siège social de Subaru Tecnica International à Mitaka au Japon, la direction canadienne de Subaru a annoncé l’arrivée au pays au début de 2018 de deux nouveaux modèles STI, soit la WRX STI Type RA et la BRZ tS. Leurs tarifs n’ont pas été précisés ni la quantité d’exemplaires qui seront offerts au Canada, mais comme seulement 500 de ces voitures seront allouées au marché des États-Unis, il faut s’attendre à une diffusion très limitée chez nous pour ces modèles plus exclusifs.

Type RA pour Record Attempt

La désignation Type RA pour la WRX STI fait référence au Record Attempt sur le circuit du Nürburgring. Ce modèle spécial se démarque par un poids réduit, les modifications apportées à ses suspensions et les performances améliorées de son moteur. Ainsi, chaque WRX STI Type RA est équipée d’un toit et d’un aileron arrière réalisés en fibre de carbone et roule sur des jantes en alliage BBS de 19 pouces au fini or brillant, chaussées de pneus Yokohama Advan Sport de taille 245/35R19.

Le moteur quatre cylindres de 2,5 litres turbocompressé développe plus de puissance grâce à des modifications apportées à l’admission d’air et au système d’échappement. De plus, le contrôleur électronique du moteur (ECU) a été recalibré et les pistons ont été renforcés. La boîte manuelle à six vitesses a également été revue avec l’adoption d’un levier de vitesses dont l’action est plus courte.

Les liaisons au sol sont dispensées par des jambes de force inversées à l’avant et des doubles leviers triangulés à l’arrière comportant des ressorts et amortisseurs Bilstein et le système de contrôle électronique de la stabilité a été modifié en fonction des changements apportés à la voiture. Le freinage est assuré par des étriers Brembo, argentés, de type monobloc à six pistons à l’avant et à deux pistons à l’arrière qui pincent des disques ventilés.

La WRX STI Type RA se distingue sur le plan visuel par ses accents de couleur Rouge Cherry Blossom qui ceinturent la calandre et le parechoc arrière, ses rétroviseurs extérieurs avec clignotants intégrés, des écussons STI en noir sur les ailes avant et l’inscription WRX STI Type RA sur le couvercle du coffre. Des sièges Recaro avec surpiqûres rouges sont au programme de même qu’un volant recouvert en Ultrasuede. Tous les WRX STI Type RA sont numérotés et une plaque est apposée sur la console centrale de chacun.

Modifications aéro et de suspensions pour la BRZ tS

Aucune modification n’est apportée à la motorisation du BRZ tS, qui se contente d’améliorations aux suspensions, à son look, et à son habitacle. La BRZ tS adopte des ressorts et amortisseurs SACHS et des renforcements en forme de V dans le compartiment moteur en plus d’être dotée de jantes en alliage STI de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 de taille 215/40R18, alors que des freins Brembo complètent l’ensemble.

Le modèle tS reçoit un aileron arrière en fibre de carbone, des déflecteurs montés à l’avant et sur les côtés – pour améliorer le flot d’air et la stabilité – ainsi qu’un écusson BRZ tS apposé à l’arrière. On note aussi les accents de couleur Rouge Cherry Blossom ceinturant la calandre et le parechoc arrière, tout comme sur la WRX STI Type RA. L’habitacle est réalisé en cuir noir et alcantara et des accents rouges sont dispersés un peu partout, notamment sur les contours des sièges.

Les WRX STI Type RA et BRZ tS seront disponibles en trois couleurs, soit WR Blue Pearl, Crystal Black Silica et Crystal White Pearl.