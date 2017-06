KartSTART, commandité par Toyota, est un programme unique de formation à la conduite automobile qui part en tournée chaque été à travers le Canada et qui en est à sa 6e année d’existence. KartSTART vise à apporter aux enfants, aux adolescents et à leurs familles une authentique compréhension de la physique du comportement d’un véhicule motorisé, acquise par expérience directe.

Le cours d’une demi-journée fait vivre à des jeunes de 10 ans et plus une expérience de conduite au volant de véhicules à leur mesure… des karts. L’expérience de conduite comprend un exposé de sécurité interactif par des instructeurs professionnels qualifiés (en groupe et individualisé), un kart de compétition professionnelle, le port d’un casque approuvé par Snell et le port d’une combinaison de course CIK.

Les participants prennent part à des séances de sécurité sur la piste avec des instructeurs dirigés par le journaliste et pilote d’expérience Russ Bond, où ils peuvent tour à tour rouler devant et derrière. Les familles participent à des exercices divertissants de démonstration de la suite Toyota Safety Sense. Et, bien entendu, est inclus un dîner préparé par un traiteur à tous les participants.

L’objectif du programme kartSTART est double. Premièrement, donner aux jeunes conducteurs une compréhension de la physique sur laquelle repose la conduite d’un véhicule motorisé et leur faire vivre une première expérience au volant.

Deuxièmement, amener toute la famille à mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de sécurité qui composent la suite Toyota Safety Sense équipant les véhicules Toyota. Pour en savoir plus sur les systèmes de la suite Toyota Safety Sense, visitez le www.toyota.ca

kartSTART, commandité par Toyota, est un programme qui bénéficie de l’appui de l’ASN Canada FIA.

Kartstart fera deux arrêts au Québec au cours des prochaines semaines. Il visitera l’Autodrome Saint-Eustache du 14 au 16 août, et le circuit de Saint-Célestin SC Performance, non loin de Trois-Rivières, les 18, 20, 21 août.

Le coût du programme est de 79$, mais un rabais de 20$ s’applique pour les réservations en ligne à http://kartstart.ca/fr/booknow/.