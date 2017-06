Un des plaisirs coupables de l’été est définitivement le go-kart. Vous savez, cet endroit si bruyant où l’on vous explique des règles de sécurité loufoques qui ne sont jamais écoutées. C’est la faute du moteur évidemment. Il fait trop de bruit! Quoiqu’il en soit, le go-kart est plaisant à pratiquer entre amis et préférablement entre copains de différents gabarits. Ainsi, le plus lourd se fait toujours rattraper par le plus léger. Si vous êtes cette personne plus massive, j’ai trouvé une solution qui n’implique pas un régime minceur.

Moyennant un léger montant de 60 000 $, il vous sera bientôt possible de posséder le go-kart le plus rapide du monde. Il atteindra les 100 km/h en 1,5 seconde. Pardon?! Oui oui, 1,5 seconde. La compagnie canadienne Daymak conçoit et commercialise divers moyens de transport depuis plus de 50 ans. Elle se concentre présentement sur l’utilisation de l’électricité dans le développement de ses nouveaux produits. C’est d’ailleurs une des raisons qui fera de leur prochain go-kart un bolide extrêmement rapide. Il sera entièrement électrique.

Jusqu’à présent, nous n’avons eu droit qu’à quelques petites annonces publicitaires et quelques vidéos promotionnelles, mais sans plus. Le go-kart électrique se nommera le Blast et sera offert en deux versions.

La première est le C5, un véhicule de 9 999 $ propulsé par un moteur électrique de 48 volts qui vous permettra d’atteindre les 100 km/h en 3,9 secondes, soit deux fois plus lent que sa deuxième version. Cela dit, 3,9 secondes, que ce soit en go-kart ou en berline sport, c’est tout de même très rapide!

La seconde version de moteur, le Blast C5 Ultimate sera quant à elle vendue à 59 999 $… Pas mal, non? Cette hausse monstre de prix est justifiée par l’ajout de plusieurs moteurs au bolide. Malheureusement, les détails entourant cette mécanique sont toujours inconnus.

En course automobile, l’argent est un atout non négligeable. Avec un bon budget, on peut se permettre d’acquérir des équipements performants. Qui sait, vous pourriez même dépasser vos amis lors de votre prochaine course. Pour ce qui est du prix, je crois pouvoir affirmer que ce véhicule vaut chaque dollar investi. Il ne vous reste plus qu’à prendre rendez-vous à la banque.