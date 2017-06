Elle arrive juste à temps pour la belle saison, avec un nouveau style rafraîchi, plus agressif, une nouvelle version sport et le Honda Sensing dorénavant disponible. La Honda Fit 2018 arrive avec un look plus jeune et de nouvelles caractéristiques qui en font une des meilleures de sa catégorie.

Une nouvelle calandre deux pièces chrome et noire affublée d’un gros « H » plus proéminent, des phares qui se fondent dans les bords de l’aile, le parechoc avant garni d’accents chromés ainsi qu’un séparateur pleine largeur et des phares antibrouillard plus angulaires apportent à cette version 2018 un style résolument plus sportif.

Ce style se poursuit à l’arrière grâce à l’allure basse et large, avec un parechoc redessiné pourvu d’une bande noir piano et une section inférieure en forme d’aileron, sans oublier les feux arrière remaniés. Pour compléter son look jeune, on a ajouté une nouvelle couleur, le Orange Furie, qui s’insère à la palette qui compte déjà le Orchidée blanche fini nacré, Acier moderne fini métallisé, Noir cristal nacré, Rouge Milano et Bleu égéen métallisé.

« Avec son nouveau style sportif et de nouvelles caractéristiques, la Fit 2018 de Honda passe à un niveau supérieur grâce à un nouveau design et une sophistication qu’on ne retrouve habituellement pas dans le segment des sous-compactes, » a déclaré Jean-Marc Leclerc, Vice-président principal, ventes et marketing, Honda Canada Inc. « La Fit a toujours représenté une excellente valeur pour la clientèle de sous-compactes et l’ajout du Honda Sensing livrable à sa performance agréable à conduire et sa polyvalence inégalée maintient la Fit de Honda dans sa position de sous-compacte de référence au sein de l’industrie. »

De nouveaux détails seront dévoilés sous peu.