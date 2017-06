Saint-Joseph-de-Kamouraska, le 26 juin 2017.

Simon Dion-Viens était en piste pour une toute première fois à l’Autodrome Chaudière dimanche dernier afin de participer à l’épreuve Nascar Pinty’s, le CRS Express 300. Sur le petit circuit incliné de la Beauce, Dion-Viens a croisé l’arrivée en 12e position à bord de la voiture 25 Castrol Canada, supportée par BestbuyPiècesd’auto, WEFinances et Olivier KamouraskaChrysler.

« Je me suis présenté à Vallée-Jonction dimanche matin avec un solide défi qui m’attendait » nous explique le pilote du Kamouraska. « Les deux journées d’essai prévues à bord de la voiture 25 Castrol/BestbuyPiècesd’auto/WEFinances/OlivierKamouraskaChrysler avaient été cancellées en raison de la pluie, donc je n’avais malheureusement pas été en mesure d’essayer la voiture préalablement » poursuit Dion-Viens.

Malgré une expérience très limitée sur ovale, le pilote portant les couleurs de Castrol a été en mesure de s’acclimater rapidement à la voiture et à la qualifier en 12e position pour la course de 300 tours.

« La journée fût très intense car l’horaire a été condensé par la direction de Nascar Canada. La voiture 25 Castrol/BestbuyPiècesd’auto/WEFinances/OlivierKamouraskaChrysler que m’a fournie l’équipe CBRT était relativement compétitive dès les premiers tours de piste. Par contre, nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour effectuer tous les ajustements nécessaires avant l’épreuve. J’ai dû lutter avec une voiture légèrement sous-vireuse durant la totalité de la course » nous explique Simon.

« Mon objectif était clair au départ : compléter l’épreuve et prendre le plus d’expérience possible. J’ai donc suivi la cadence des voitures devant moi durant le premier segment de la course et je me suis permis de bonnes batailles durant la deuxième moitié de l’épreuve, notamment avec mes coéquipiers Larry Jackson et JF Dumoulin. Avec une cinquantaine de tours à faire, je me suis fait frapper par derrière par un autre compétiteur et je suis parti en tête-à-queue. J’ai donc perdu un tour de plus sur les leaders. Au final, c’est en 12e position que j’ai terminé l’épreuve » résume Dion-Viens.

« Je retire beaucoup de positif de ma deuxième course à vie sur circuit ovale. Nous avons d’ailleurs signé le 5e meilleur chrono durant la course mais je sais que j’ai encore beaucoup d’expérience à prendre sur ce type de circuit. Je tiens aussi à remercier mes équipiers pour leur excellent travail ainsi que mes partenaires pour leur support », conclut Simon.

La prochaine course prévue à l’horaire sera le 8 juillet prochain au circuit ICAR de Mirabel. Des essais à bord de la voiture 25 Castrol/BestbuyPiecesd’auto/WEFinances/OlivierKamouraskaChrysler sont prévus avant cette épreuve.

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’Autos, WE Finances, Olivier Kamouraska Chrysler, Le Grand Prix de Trois-Rivières, Le Guide de l’Auto, les Entreprises Rémi Charest, le FM107, KOMSTK Wrap/design et Construction Luc Moreau.

À propos de Castrol Canada : Wakefield Canada est le distributeur national pour tous les produits de grande qualité Castrol ainsi que pour les dégraisseurs SuperClean.

