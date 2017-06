Après avoir mis les Rolls-Royce Ghost et Wraith Black Badge sur le marché l’an dernier, la marque anglaise vient d’annoncer que la Dawn Black Badge sera également commercialisée, et révélée au Goodwood Festival of Speed cette année.

La série Black Badge cible une clientèle plus jeune, qui cherchent le prestige et l’opulence d’une Rolls-Royce, mais qui désirent quelque chose de plus distinctif. Grâce à la forte demande des variantes assombries de la Ghost et de la Wraith, la décision de produire la Dawn Black Badge a été des plus faciles.

La voiture obtient une apparence noire monochrome sinistre, alors que son fini est le résultat de plusieurs couches de peinture et de laque afin de créer le noir le plus profond et le plus intense dans l’histoire de la compagnie. Selon eux. Ultimement, les acheteurs peuvent choisir la couleur qu’ils veulent pour leur voiture Black Badge. Par contre, le toit souple à commande électrique est obligatoirement noir, et le pont arrière est garni de cuir noir.

La Spirit of Ecstasy est fait de chrome noir, tout comme la grille de calandre, l’encadrement de finition du couvercle du coffre et les embouts d’échappement. Le logo à « double R » est inversé en couleur, ce qui n’a jamais été fait avant d’introduire les voitures Black Badge.

La Dawn Black Badge obtient le même V12 biturbo de 6,6 litres que le reste de la gamme Rolls-Royce. Toutefois, sa puissance passe de 563 à 593 chevaux, alors que le couple grimpe de 605 à 620 livres-pied. En comparaison, la Ghost Black Badge dispose de 603 chevaux, et la Wraith Black Badge, 624.

La Rolls-Royce Dawn Black Badge est maintenant disponible en commande. Quant au prix, ne vous attendez pas à payer moins de 450 000 $ CAN.