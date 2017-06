Après nous avoir nargués pendant deux ans, Honda Canada déchaîne enfin la rutilante Civic Type R sur nos routes. Et il vient tout juste d’annoncer son PDSF.

La Honda Civic Type R 2017 sera vendue à partir de 40 890 $ avant les frais de transport et de préparation, ce qui l’aligne convenablement avec les Ford Focus RS, Subaru WRX STI et Volkswagen Golf R, trois bolides que nous avons comparés l’an dernier.

La Civic Type R est équipée d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui déverse 306 chevaux et un couple de 295 livres-pied. La seule boîte de vitesses disponible – tant mieux – est une manuelle à six rapports, qui achemine cette puissance aux roues avant, contrairement à ses trois rivales mentionnées plus tôt, qui misent toutes sur des rouages intégraux. La Type R obtient également des roues de 20 pouces entourées de pneus 245/30ZR20, cachant à peine les disques perforés de 350 mm à l’avant et les disques de 305 mm à l’arrière. Le système de modes de conduite propose les réglages Comfort, Sport et +R.

De plus, la consommation de cette hatchback survitaminée est évaluée à 10,6 L/100 km en ville et à 8,3 sur la grand-route, pour une moyenne combinée de 9,6 L/100 km.

La liste de caractéristiques comprend des phares et des feux de jour à DEL, une chaîne audio de 542 watts avec écran tactile de sept pouces et système de navigation, ainsi qu’une intégration Apple CarPlay et Android Auto, entre autres.

La Honda Civic Type R 2017 arrivera chez les concessionnaires canadiens dès le 14 juillet.

