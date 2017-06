Cet article est présenté par Desjardins Assurance

Plusieurs idées préconçues circulent au sujet de l’assurance auto. Malheureusement, ces idées peuvent vous coûter cher au bout du compte! Voici les mythes et la vérité à leur sujet!

1. Mes primes augmenteront si je suis impliqué dans un accident.

Pas forcément. Toutefois, si vous êtes tenu responsable d’un accident, cela risque d’avoir un impact sur votre prime. Souvenez-vous qu’une hausse de votre prime d’assurance n’a peut-être rien à voir avec un accident. Les tarifs d’assurance sont ajustés périodiquement selon l’inflation, le type et le nombre de réclamations, les statistiques d’accidents chez les conducteurs possédant la même automobile et plusieurs autres facteurs.

2. Mon ami emprunte mon auto et l’endommage. Sa police d’assurance m’indemnisera.

Rappelez-vous une chose : votre assurance fait partie de votre auto. Lorsque vous la prêtez, vous prêtez aussi votre assurance. Songez donc à l’incidence qu’un accident pourrait avoir si celui qui l’emprunte a un accident. Dans ce cas, selon les protections d’assurance à votre police, c’est habituellement votre assureur qui vous indemnise pour les dommages causés.

3. Ma prime sera plus élevée si j’ai une voiture rouge.

La couleur d’une auto n’a aucune incidence sur la prime d’assurance. Deux véhicules identiques, mais de couleur différente, ont le même tarif d’assurance. La marque, l’année, le modèle, la taille du moteur, le type de carrosserie et les conducteurs inscrits sur la police influencent la tarification de votre assurance.

4. J’ai moins de 25 ans. Magasiner mon assurance auto est une perte de temps!

Magasiner votre assurance peut vous faire économiser. La prime est en général plus élevée pour les jeunes conducteurs. En vous informant auprès de plusieurs compagnies, vous pourrez voir s’il y a une énorme différence ou non. La plupart des compagnies ont des tarifs ou des rabais qui s’appliquent aussi aux conducteurs de moins de 25 ans. Par exemple, Desjardins Assurances offre un rabais Jeunes pouvant atteindre 20%. D’autres facteurs, comme l’âge, sont aussi pris en compte dans le calcul de la prime d’assurance. Habituellement, un conducteur qui a un bon dossier de conduite obtient une prime plus avantageuse.

5. Les assureurs peuvent exiger le prix qu’ils veulent, car les tarifs d’assurance auto ne sont pas réglementés.

Les tarifs d’assurance sont soumis à une réglementation stricte. Au Québec, les assureurs doivent déposer un exemplaire de leur manuel de tarifs dès sa publication ainsi que dans les 10 jours suivant toute modification.

Pour plus d’information, consultez le site de l’Autorité des marchés financiers.

6. J’utilise mon auto pour le travail. Je suis donc couvert par la police d’assurance de mon employeur.

Eh non! Votre police d’assurance auto comporte des protections relatives à l’utilisation personnelle de votre auto. Elle ne vise pas son utilisation commerciale. Si vous conduisez votre auto pour votre travail, dites-le à votre assureur. Il analysera votre demande et vos besoins. Il décidera ensuite si vous devez plutôt détenir une assurance pour véhicules commerciaux. Même si vous obtenez des indemnités de kilométrage de votre patron, ne vous étonnez pas si vous ne bénéficiez d’aucune protection en cas d’accident.

7. Ma prime d’assurance est semblable à celle que paie mon voisin.

Les tarifs sont fixés en fonction de l’assuré. Divers facteurs, comme l’âge, le dossier de conduite et le type de véhicule, sont pris en compte. Chaque situation est unique. C’est ce qui explique pourquoi les gens ne paient pas tous la même prime d’assurance.

8. Avec le régime sans égard à la faute au Québec, je ne serai jamais tenu responsable d’avoir causé un accident.

Le régime no-fault québécois ne s’applique qu’aux dommages corporels couverts par la Société de l’assurance automobile. Votre assureur privé prend votre responsabilité en compte lorsque vous faites une réclamation pour des dommages matériels causés lors d’un accident. Si vous êtes tenu responsable, vous n’êtes indemnisé pour ces dommages que si votre police comprend une protection contre les collisions. De plus, vous devez payer le montant de la franchise. Si vous n’êtes pas tenu responsable, vous êtes indemnisé même si vous n’êtes pas protégé contre les collisions, et vous n’avez aucune franchise à payer.

9. La protection Tous les risques sauf collision ou renversement me protège dans toutes les situations.

La protection Tous les risques sauf collision ou renversement est l’une des protections offertes par une police d’assurance auto. Elle vous protège contre les pertes ou les dommages à votre véhicule s’ils sont causés autrement que par une collision ou un renversement. Elle vous couvre, entre autres, contre les vols, le vandalisme, les bris de vitre et la grêle.