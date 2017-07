Une toute nouvelle voiture canadienne vient d’être lancée, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne se fondra jamais dans la masse. La SOLO, une microvoiture monoplace à trois roues 100% électrique, est l’œuvre d’Electra Meccanica, une compagnie basée à Vancouver.

La SOLO est équipée d’un moteur électrique produisant 82 chevaux et un couple de 140 livres-pied, et grâce à son poids de seulement 626 kilogrammes (1 380 lb), elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en huit secondes, selon son créateur, et sa vitesse maximale est électroniquement limitée à 130 km/h.

Sous cette minuscule voiture se cache une batterie de 16,1 kWh, allouant une autonomie évaluée à 160 kilomètres. Selon Electra Meccanica, la SOLO peut être chargée à bloc en trois heures avec une borne de 240 volts, ou en six heures sur une prise de courant domestique.

L’équipement de base de la voiture comprend un télédéverrouillage, des glaces électriques, une chaîne audio avec connectivité Bluetooth et un port USB, un affichage sur écran ACL, un siège réglable et chauffant en tissu, un système de chauffage et de ventilation, une caméra de recul et des rétroviseurs chauffants, alors qu’un climatiseur est optionnel. La SOLO chausse également des roues en alliage de 15 pouces et peut être peinte en argent, en rouge, en noir ou en blanc. Elle est pourvue de deux coffres, un en avant et un en arrière pour volume total de 285 litres.

La Electra Meccanica SOLO 2017 est maintenant en vente à un PDSF de 19 888 $ CAN.