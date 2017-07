En vente dans sa forme actuelle depuis le millésime 2011, la deuxième génération du X3 était mûre pour une refonte, et le constructeur allemand a récemment révélé tous les détails de la troisième génération qui sera disponible au Canada avant la fin de l’année. Bon, presque tous les détails.

Deux versions du X3 seront offertes en 2018. Le X3 xDrive30i est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant 248 chevaux et un couple de 258 livres-pied. Il remplacera l’actuelle variante xDrive28i et, selon BMW Canada, il accélère de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes.

Le xDrive35i est quant à lui remplacé par une nouvelle version M Performance, le X3 M40i, qui dispose d’un six cylindres turbo de 3,0 litres produisant 355 chevaux et 369 lb-pi. Ce nouveau X3 sportif comprend un système de départs canon et se propulsera de 0 à 100 km/h en aussi peu que 4,8 secondes. Le BMW X4 M40i est apparu sur le marché il y a deux ans, alors une version M40i du X3 était attendue.

Les deux livrées sont également équipées d’une boîte automatique à huit rapports et – bien entendu – un rouage intégral, bien que la répartition de puissance de celui du M40i favorise davantage les roues arrière. La garde au sol demeure inchangée à 203 millimètres, alors que le constructeur cite une capacité de traverser des cours d’eau d’une hauteur maximale de 500 mm.

Le X3 M40i profite d’une suspension M Sport plus ferme, alors qu’une suspension M Sport adaptative est disponible en option. Il obtient également des freins M Sport avec étriers peints en bleu ainsi qu’une direction sport à assistance variable. Cette dernière est aussi disponible en option sur le X3 xDrive30i, tout comme un système d’amortissement dynamique variable, configurable par le conducteur.

Parmi les autres améliorations, on note la disponibilité en option de sièges ventilés à l’avant, d’un toit panoramique plus long, d’un climatiseur automatique à trois zones et des dossiers de sièges arrière réglables individuellement. L’espace cargo est inchangé à 550 litres avec les dossiers arrière en place, et à 1 600 lorsque ceux-ci sont rabattus. Le BMW X3 2018 dispose d’un attelage de remorque installé directement à l’usine, permettant une capacité de 2 000 kilogrammes (4 400 lb) lorsque la remorque est équipée de freins.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais le nouveau X3 devrait arriver chez les concessionnaires BMW au mois de novembre 2017.