Depuis la sortie du tout premier Iron Man, plusieurs associent le lancement de la Audi R8 avec l’arrogant personnage qu’est Tony Stark. Le constructeur allemand Audi a effectivement utilisé la nouvelle génération de films Marvel pour mettre en valeur ses produits. Laissez-moi seulement vous dire que la sortie du dernier Spider-Man n’y fera pas exception!

Récemment, Audi a annoncé que le prochain film de Spider-Man :les retrouvailles, sera l’hôte de la toute nouvelle génération de la A8, mais aussi de la Audi TTS Roadster et de la R8 V10 Spider.

La A8 sera présentée dans une scène où Peter Parker tente de compléter son examen de conduite. Alors qu’il se fait appeler pour son examen, son évaluateur et lui montent à bord d’une Audi A8. S’ensuit une série de péripéties qui mettent en relief les qualités du dernier bébé du constructeur. On y verra entre autres les systèmes d’aide à la conduite et au stationnement développés par Audi.

C’est sans surprise que vous verrez le flamboyant Robert Downey Jr. à bord d’une R8 V10 Spider. Fidèle à son habitude, il fera paraître la voiture à la fois agressive et distinguée tout en restant sportive et cool.

Quant à la TTS Roadster, ce sera Peter Parker qui prendre place derrière le volant. Les détails entourant l’apparition de la voiture n’ont toujours pas été dévoilés, mais on sait que la scène sera brève.

Spider Man : les retrouvailles, prendra l’affiche le 7 juillet prochain. Bon cinéma!