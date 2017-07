Débutant au mois de juillet et pour une durée limitée, tous les véhicules Mitsubishi, mis à part les i-MiEV et Lancer Evolution, seront assortis d’une garantie prolongée. En effet, en plus de la garantie 10 ans/160 000 kilomètres sur le groupe motopropulseur, Mitsubishi Motors y ajoute une garantie complète et une assistance routière sur 10 ans/160 000 kilomètres.

Tony Laframboise, président et chef de la direction pour Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada Inc. a déclaré : « Au cours de l’été 2017, la meilleure garantie de l’industrie est encore meilleure » et ajoute que cette promotion de courte période souligne le 100e anniversaire de Mitsubishi Motors dans l’industrie automobile.

Pour de plus amples détails, visitez votre concessionnaire Mitsubishi, d’ailleurs cette promotion ne s’applique qu’au Canada, alors hâtez-vous!