Ferrari, comme bien d’autres marques de voitures exotiques, vend un rêve. Il est vrai que ce genre de rêve coûte (très) cher, mais rassurez-vous, l’expérience d’achat est unique et incomparable. Le constructeur italien promet un service de personnalisation des voitures hors du commun. Et qu’est-ce que Ferrari ne ferait pas pour nous impressionner?

Premièrement, lorsque vous commanderez votre voiture, vous serez convié chez le concessionnaire afin de personnaliser votre voiture au besoin. On vous offrira la possibilité d’ajouter pratiquement tout ce que vous voulez dans votre véhicule. Du cuir à la couleur de vos freins, on passe en revue tout ce qui est possible de modifier avec vous.

Au fur et à mesure que la conception de votre Ferrari progresse, un modèle en 3 dimensions apparaît à l’écran d’ordinateur. À la toute fin du processus, on vous donne une clef USB recouverte de cuir et du logo du constructeur contenant la modélisation de votre futur bébé. Autrement dit, on ne fait que vous faire rêver du début jusqu’au moment où vous aurez enfin les mains sur le volant.

S’ensuit une période d’attente. Selon le modèle choisi, vous devrez patienter plusieurs mois, voire même des années. Évidemment, si vous choisissez un modèle présent dans la salle d’exposition, vous n’attendrez que quelque temps, mais à quoi bon en choisir une toute faite lorsque vous pouvez en concevoir une à votre goût?

Arrive enfin le moment de la prise de possession. À cette étape, deux options vous sont proposées. D’une part, il vous est possible de vous déplacer chez le concessionnaire et repartir avec ladite voiture. Cependant, puisqu’il n’y a pas de concessionnaire Ferrari à tous les coins de rue, on vous suggère également de vous livrer la voiture à votre domicile. Cette option est à la fois impressionnante et stressante.

Un camion se dirige à l’endroit désiré et il vous présente un spectacle unique. Un peu à la manière d’un Transformer, la boîte du camion s’ouvre pour permettre au bolide de sortir de celle-ci. Évidemment, les espaces sont restreints, ce qui rend l’opération risquée. Durant ce temps, on vous fait signer quelques papiers et le tour est joué. À vous la Ferrari de vos rêves!

Une fois la voiture sortie du camion, ne reste plus qu’à prendre les clefs et partir faire un tour. Le reste de l’aventure dépend de votre conduite, mais surtout de votre portefeuille.