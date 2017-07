C’est à partir de 2019 que chaque véhicule Volvo possédera une motorisation électrique, marquant non seulement la fin des véhicules équipés uniquement de moteurs à combustion interne, mais aussi en plaçant l’électrification au cœur de l’avenir de la compagnie.

Cette annonce représente ni plus ni moins une des stratégies les plus significatives de la part d’un constructeur automobile, et souligne comment plus d’un siècle de moteurs à combustion interne a ouvert le chemin de l’électrification dans un tout nouveau chapitre de l’histoire de l’automobile.

« C’est pour le client », déclare Håkan Samuelsson, président et directeur général. « Les gens demandent davantage de véhicules électriques et nous désirons répondre aux besoins présents et futurs de nos clients. Vous pourrez dorénavant choisir n’importe quelle Volvo électrique que vous voulez. »

Volvo introduira entre 2019 et 2021, cinq voitures entièrement électriques, dont trois en tant que modèles Volvo et deux de Polestar, haute performance. Les détails sur ces modèles seront connus ultérieurement. Le constructeur lancera aussi des hybrides et des hybrides rechargeables.

Cette nouvelle confirme l’engagement de Volvo à diminuer de manière incontestable l’impact sur l’environnement, en réduisant les émissions de carbone autant sur ses produits que sur ses activités. La compagnie vise, d’ici 2025, des opérations de fabrication neutres sur le plan climatique. Chapeau Volvo!