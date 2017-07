La toute nouvelle version haute performance du VUS intermédiaire Durango sera en vente au Canada au quatrième quart de 2017, et son PDSF vient d’être dévoilé.

Le Dodge Durango SRT 2018 sera proposé à partir de 72 495 $ avant les frais de transport et de préparation de 1 795 $. Pour cette somme, l’utilitaire sept passagers inclura une sellerie de cuir et de suède, un volant à base plate avec sélecteurs de rapport, des sièges avant chauffants et ventilés ainsi que des sièges capitaine chauffants à la deuxième rangée.

Évidemment, la partie la plus intéressante se trouve à l’extérieur de l’habitacle. Le Durango SRT est équipé d’un V8 HEMI de 6,4 litres produisant 475 chevaux et un couple de 470 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à huit rapports et d’un rouage intégral.

Selon FCA, le VUS peut accélérer de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 4,4 secondes. Un chiffre plutôt étonnant, puisque le Jeep Grand Cherokee SRT, qui partage ses composants mécaniques avec le Durango, et qui est plus léger (2 315 kg pour le Jeep, 2 505 kg pour le Dodge), accomplit le sprint 0-60 mi/h en 4,8 secondes.

De plus, le Dodge Durango SRT 2018 peut remorquer jusqu’à 3 946 kg (ou 8 700 lb) avec l’attelage de remorquage livrable.

Au rayon des options se trouvent également des roues de 20 pouces au design différent, un toit ouvrant, une sellerie de cuir Demonic Red Laguna, un système de divertissement aux places arrière, un garnissage du toit en suède, des garnitures intérieures en fibre de carbone ainsi qu’un tableau de bord habillé de cuir avec coutures contrastantes.