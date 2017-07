Chez les constructeurs automobiles de renom, la mode semble être aux ambassadeurs de marque. Plus tôt cette année, Tom Brady s’est associé avec la marque luxueuse Aston Martin pour les quelques prochaines années. Récemment, à Hong Kong, le constructeur automobile Infiniti a quant à lui annoncé un partenariat global avec le joueur étoile des Warriors de Golden State, Stephen Curry.

Stephen Curry est considéré comme l’un des meilleurs tireurs de la NBA. À seulement 28 ans, il a gagné deux séries éliminatoires dans la NBA en 2015 et en 2017 et a été nommé le joueur le plus utile en 2015 et en 2016. Il a également été nommé le joueur étoile de la NBA à quatre reprises, le meilleur compteur de la ligue en 2016 et l’athlète masculin de l’année selon l’Associated Press en 2016.

Aux yeux d’Infiniti, « ses réalisations exceptionnelles et ses ambitions personnelles reflètent totalement les valeurs du nouveau positionnement de la marque. Stephen Curry continue d’imposer de nouveaux standards de performance, tout comme Infiniti ».

Selon Roland Krueger, président chez Infiniti Motor Company, Curry n’arrête jamais de repousser les limites. Il croit que Infiniti, tout comme Curry, partagent le même désir de travailler sans relâche avec son équipe pour atteindre de nouveaux sommets. Krueger croit également que ce partenariat prouve l’importance que l’excellence a dans le cœur de la famille Infiniti.

Curry, de son côté, affirme admirer Infiniti depuis longtemps en raison de ses antécédents de performance, de design et de technologies inégalés dans l’industrie.

La première campagne mettant en vedette le joueur étoile de la NBA sera celle entourant le lancement de la nouvelle Q50 sport sedan cet été. Sans vouloir dépasser la ligne, je crois qu’on y verra Curry, un ballon à la main, lancer un trois points. Suspense, suspense!