La berline intermédiaire Legacy n’est peut-être pas la voiture la plus populaire de son segment, mais c’est la seule qui propose un rouage intégral dans toutes ses déclinaisons pour affronter nos hivers canadiens.

Pour le millésime 2018, la Legacy obtient quelques changements esthétiques à l’avant comme à l’arrière, conférant à la voiture une apparence un peu plus agressive, ainsi que de nouvelles jantes en alliage. À l’intérieur, le tableau de bord a reçu une mise à jour, alors que les garnitures et les motifs des sièges ont changé aussi.

À l’instar du Subaru Outback 2018, le moteur de 2,5 litres perd sa boîte manuelle. Toutefois, l’automatique à variation continue gagne un mode manuel avec sept ratios préprogrammés afin de simuler la sensation d’une automatique conventionnelle. La puissance de freinage et la sensation de la direction ont également été rehaussées, selon Subaru.

Un système multimédia avec écran de 6,5 pouces figure maintenant de série et incorpore Apple CarPlay et Android Auto, alors qu’un écran de 8,0 est disponible sur les finitions mieux équipées. La voiture est plus silencieuse avec l’ajout de vitres acoustiques dans les portes avant, et le système de sécurité EyeSight reçoit des fonctionnalités améliorées aussi.

La Subaru Legacy 2018 est offerte à un prix de base de 24 995 $ avant les frais de transport et de préparation, alors que les prix de l’Outback 2018 ont également été annoncés, et les deux modèles seront mis en vente cet été. Voici donc la liste complète des PDSF.

Legacy 2.5i : 24 995 $

Legacy 2.5i Tourisme : 28 295 $

Legacy 2.5i Tourisme avec ens. EyeSight : 29 795 $

Legacy 2.5i Sport avec ens. EyeSight : 31 695 $

Legacy 2.5i Limited avec ens. EyeSight : 33 795 $

Legacy 3.6R Limited avec ens. EyeSight : 36 795 $

Outback 2.5i : 29 295 $

Outback 2.5i Tourisme : 32 795 $

Outback 2.5i Tourisme avec ens. EyeSight : 34 295 $

Outback 2.5i Limited avec ens. EyeSight : 38 295 $

Outback 2.5i Premier avec ens. EyeSight : 39 195 $

Outback 3.6R Touring : 35 795 $

Outback 3.6R Limited : 39 795 $

Outback 3.6R Limited avec ens. EyeSight : 41 295 $

Outback 3.6R Premier avec ens. EyeSight : 42 195 $