Le Groupe BMW travaille au développement de plusieurs technologies touchant de près ou de loin à la mobilité durable. Récemment, on vous a parlé du partenariat entre MINI et Urban-X, un ensemble de projets financés et chapeautés par une compagnie d’investissement de New York. Aujourd’hui, BMW récidive avec une trottinette classée dans le segment « zéro émission » qui rendra certainement bien des citadins heureux lors de leurs déplacements quotidiens dans les grands centres urbains.

BMW Motorrad X2City est le fruit d’un partenariat entre la filiale Motorrad de la marque BMW et ZEG. Le résultat de leur partenariat est une trottinette électrique disposant d’une autonomie de 25 à 35 kilomètres et une vitesse maximale de 25 km/h.

Cette trottinette est propulsée par une batterie de 408 Wh au lithium installée sous le châssis du véhicule, donc facilement accessible. Il est possible de recharger une batterie complètement vide en 2,5 heures avec une prise de courant domestique, et la batterie comprend une garantie de quatre ans.

La vitesse de déplacement d’un BMW Motorrad X2City est contrôlée directement sur le guidon. Il est possible de choisir cinq vitesses différentes, soit 8 km/h, 12 km/h, 16 km/h, 20 km/h et 25 km/h. Cependant, pour des raisons de sécurité, l’énergie de la batterie n’est accessible qu’à partir de 6 km/h. Sous cette barre, vous devez pousser la Motorrad X2City vous-même! Pour ce qui est du système de freinage, la bécane est équipée de deux freins à disques ainsi que des pneus robustes gonflés à l’air. On s’assure ainsi d’une conduite sécuritaire et d’un roulement confortable.

Le véhicule est ajustable en fonction de la taille de l’usager. Le guidon est télescopique et s’adapte pour tout usager mesurant entre 1,60 mètre et 1,90 mètre. De plus, une prise USB a été ajoutée au volant du véhicule. Il vous est donc possible de recharger votre téléphone lors de vos déplacements. Si le cœur vous en dit, cette recharge vous permettra de faire jouer de la musique lorsque vous serez en mouvement sans décharger votre appareil mobile!

Chez BMW Motorrad, on parle que le X2City sera vendu sous la barre des 2 500 €, ce qui représente plus de 3 600 $ CAN au moment d’écrire ces lignes. Entendons-nous, ce n’est pas à la portée de tous. Cependant, si votre quotidien est en ville, un tel bolide peut être fort utile. D’ici quelques années, il y a fort à parier que plusieurs se poseront la question s’ils achètent une mobylette ou cette trottinette. Puisque le BMW Motorrad X2City ne demande ni casque ni permis de conduire, il est beaucoup moins dispendieux qu’une voiture, et plus facile à garer!