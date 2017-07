Toujours soucieuse d’offrir la plus grande variété de véhicules neufs et d’occasion aux consommateurs québécois, la bannière HGrégoire annonce aujourd’hui l’ajout de deux nouvelles concessions automobiles à son vaste réseau. HGrégoire INFINITI et HGrégoire Mitsubishi, tous deux situés à Chomedey, portent le nombre total de concessions de véhicules neufs HGrégoire à sept établissements au Québec.

« HGrégoire demeure le chef de file de l’industrie des véhicules neufs et d’occasion, précise le président de l’entreprise, John Hairabadian. Nous avons redéfini l’expérience du consommateur lors de l’achat d’un véhicule et nous cherchons toujours de nouvelles façons de satisfaire un bassin de clients toujours grandissant. L’ajout des nouvelles concessions INFINITI et Mitsubishi s’inscrit dans notre volonté de développer notre offre de voitures neuves aux acheteurs de la Rive-Nord. HGrégoire devient ainsi une destination incontournable pour tous ceux et celles qui recherchent une auto neuve ou d’occasion. »

L’établissement HGrégoire INFINITI Laval est situé au 1950, boulevard Chomedey, tandis que la nouvelle concession Mitsubishi ouvrira ses portes au 2465, boulevard Curé-Labelle au mois d’août. L’entreprise, qui emploie déjà plus de 500 personnes dans ses 17 concessions de véhicules neufs et d’occasion au Québec, prévoit accroître son effectif en accueillant dans son équipe dynamique un total de 60 employés, répartis dans les deux concessions de Chomedey. HGrégoire investira près de 35 millions de dollars dans ces deux nouveaux projets.

« Nous sommes ravis de nous associer au groupe dynamique et expérimenté HGrégoire, nous dit Stephen Lester, directeur exécutif, INFINITI Canada. Notre relation continue à s’épanouir grâce à leur engagement envers les consommateurs québécois et à leur compréhension exceptionnelle du marché de l’automobile au Québec ».

« Le groupe HGrégoire possède les connaissances et une expertise inégalées pour permettre aux clients Mitshubishi de découvrir notre gamme de produits, ajoute Tony Laframboise, président et chef de la direction, Mitshubishi Canada. Nous sommes convaincus que les clients vivront une expérience remarquablement agréable quand ils viendront chercher leur véhicule Mitsubishi chez notre nouveau concessionnaire de Chomedey. Nous ne pouvions souhaiter un meilleur partenaire. »