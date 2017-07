La Sûreté du Québec a dévoilé aujourd’hui les nouvelles couleurs que porteront leurs voitures, qui seront graduellement implantées au cours des trois prochaines années.

La carrosserie entière des voitures sera peinte en noir, alors que seules les portes seront blanches. On a également conservé les couleurs distinctes de la SQ, soit le vert foncé et le jaune, apposés dans la partie supérieure des portes. On retrouvera également des bandes réfléchissantes et des gyrophares à DEL. Selon le corps policier, le design serait non seulement plus sécuritaire et plus visible, mais également plus stylisé.

À l’intérieur, les voitures de patrouille seront également équipées d’une cloison entre les sièges avant et arrière afin d’éviter des altercations entre les détenus et les policiers. Certains véhicules sont déjà munis de cette cloison, mais on en comptera davantage au cours des prochaines années.

« Ce nouveau visuel maximisera l’identification et la perception en optant pour un contraste noir et blanc ainsi que des bandes réfléchissantes dans le design d’identification. En période ensoleillée, lors de précipitations de neige ou lors de brouillard, cette combinaison représentera un atout majeur, » peut-on lire sur la page Facebook de la Sûreté du Québec.

Les nouveaux véhicules ajoutés à la flotte de la SQ, qui en compte actuellement 1 100, seront peints avec ce nouvel agencement de couleurs, et l’on prévoit que toutes les voitures de patrouille aient adopté le design modifié d’ici 2020.

Vous aimez?