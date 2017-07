La marque de luxe anglaise Jaguar vient de révéler une foule de détails et des images concernant leur tout nouveau modèle, et le deuxième VUS de la gamme. Le E-PACE concurrencera les Audi Q3, BMW X1, Infiniti QX30 et Mercedes-Benz GLA dans le segment des utilitaires sous-compact de luxe, de plus en plus populaire.

Le Jaguar E-PACE 2018 sera disponible avec deux versions du quatre cylindres turbocompressé Ingenium de 2,0 litres à essence de la compagnie. Le premier produira 246 chevaux et un couple de 269 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à neuf rapports et à un rouage intégral, et équipera les versions de base, S et SE. Selon Jaguar, le sprint de 0 à 100 km/h s’effectuera en 7,0 secondes.

Le deuxième, que l’on retrouve sous le capot des E-PACE R-Dynamic S, SE et HSE, disposera de 296 chevaux et d’un couple de 295 livres-pied, réduisant le 0-100 km/h à 6,4 secondes. Dans sa première année de production, le VUS cinq passagers sera également vendu en version First Edition, qui obtiendra le moteur de 246 chevaux. Un ensemble dynamique configurable avec des modes de conduite sélectionnables sera optionnel, tout comme un système de dynamique adaptative comprenant des amortisseurs continuellement variables pour rehausser le comportement routier du véhicule.

Le Jaguar E-PACE partage beaucoup d’éléments stylistiques avec son grand frère F-PACE, mais à plus petite échelle et avec une apparence tronquée. Un toit de couleur assortie figure de série, alors qu’un toit noir ou un toit panoramique vitré fixe seront disponibles. Onze couleurs de peinture seront offertes au lancement, tout comme des jantes en alliage d’une dimension allant jusqu’à 21 pouces. Les versions R-Dynamic obtiendront un pare-chocs avant plus agressif et des détails en chrome satiné.

À l’intérieur, le E-PACE proposera des garnitures métallisées au lieu des traditionnels plaquages de bois, alors qu’un système multimédia Touch Pro avec écran tactile de 10 pouces sera de série. Une instrumentation à écran numérique de 12,3 pouces, un affichage tête haute, un éclairage d’ambiance ainsi qu’une chaîne audio Meridian de 825 watts, à 15 haut-parleurs, seront optionnels. Les variantes R-Dynamic offriront une vaste sélection de coloris de selleries avec coutures contrastantes.

La version First Edition misera sur du cuir noir Windsor avec coutures rouges et un plafonnier en similisuède noir, des éléments de finition extérieure noir reluisant et des jantes exclusives de 20 pouces gris satiné. Trois couleurs de carrosserie sont disponibles, dont Blanc yulong, Noir santorini et – exclusive à la First Edition – Rouge caldera.

L’espace de chargement est évalué à 685 litres avec le siège arrière en place, et 1 493 litres lorsque les dossiers sont rabattus.

Le Jaguar E-PACE 2018 sera en vente tôt l’an prochain, et les prix ont été annoncés, frais de transport et de préparation en sus.

E-PACE : 42 700 $

E-PACE S : 45 200 $

E-PACE SE : 48 200 $

E-PACE R-Dynamic S : 51 000 $

E-PACE R-Dynamic SE : 54 000 $

E-PACE R-Dynamic HSE : 57 300 $

E-PACE First Edition : 59 000 $