Les voitures prestigieuses du Royaume-Uni ont l’habitude d’être plutôt classiques. Lorsqu’on pense à Rolls-Royce et Bentley, on ne pense certainement pas à des designs très audacieux. Entendons-nous, la Valkyrie d’Aston Martin possède des courbes à couper le souffle. Cela dit, ce n’est qu’une des rares exceptions. Cette année, Bentley offre une nouvelle édition spéciale de sa Flying Spur, cette fois-ci un peu moins sobre que l’originale.

La semaine dernière, Bentley a annoncé les détails de sa nouvelle Flying Spur Design Series par Mulliner. Cette édition offre un ensemble de cinq choix de couleurs extérieures et intérieures : mandarin, pilier rouge, blanc, martin-pêcheur et mauve azur. De plus, le constructeur offrira un catalogue de quatre moteurs, tous très attrayants. Il y aura le V8 (500 chevaux), le W12 (616 chevaux), le V8 S (521 chevaux) et le W12 S (626 chevaux).

Elle possède un design unique offert seulement par la division des berlines de luxe du constructeur anglais qu’on nomme Mulliner. Et comme dans bien des éditions spéciales des voitures luxueuses, la Flying Spur Design Series By Mulliner ne sera fabriquée qu’à 100 exemplaires.

Initialement, ce projet est issu du désir de Bentley d’offrir une expérience automobile luxueuse sur mesure axée sur la performance de ses berlines. Dans cet ordre d’idées, les moteurs de cette série ont été choisis minutieusement afin de refléter ce désir. À ce propos, il sera possible d’observer des lignes colorées sur le long de la voiture. C’est la manière de distinguer le moteur W12 S, outre sa sonorité bien certainement!

Malheureusement, on ne connaît pas le prix de cette édition spéciale, mais on peut figurer une somme substantielle pour prendre possession de la bagnole. Si vous en voyez une, faites-nous signe. Elles seront très rares!