Le tout premier modèle N du constructeur coréen, tant attendu, vient d’être révélé. La Hyundai i30 N – la version européenne de l’Elantra GT vendue chez nous – marque le début de sa nouvelle division de performance, qui rivalisera notamment la Volkswagen Golf GTI, la Honda Civic Si et la Ford Focus ST.

Conçue en Corée et mise au point sur le circuit du Nüburgring en Allemagne, la i30 N mise sur un quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 250 ou 275 chevaux métriques, selon la version, et un couple de 260 livres-pied. Cette puissance est acheminée au sol par une boîte manuelle à six rapports et un rouage à traction. Un système de correspondance en régime (rev matching) est inclus, tout comme un système de départ canon (launch control). Le constructeur annonce un chrono 0-100 km/h de 6,1 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h.

Hyundai vante aussi le comportement routier de la voiture, grâce à sa suspension sport à réglage électronique, ses roues de 18 (de série) ou de 19 pouces (en option), sa direction dire précise et son différentiel électronique à glissement limité.

La i30 N compte cinq modes de conduite, soit Eco, Normal, Sport, N et N Custom, le dernier permettant évidemment de personnaliser individuellement les paramètres dynamiques de la voiture.

Malheureusement, le marché canadien n’aura pas droit à la i30 N ni à une Elantra GT N, ce qui est dommage. Les gens de Hyundai Canada ont toutefois précisé qu’on obtiendra bel et bien un modèle N chez nous, et cette voiture mystère serait annoncée très bientôt.