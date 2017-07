Dans le but d’associer davantage sa fourgonnette Pacifica aux familles, Chrysler s’est jointe à la populaire émission américaine Sesame Street pour une campagne de promotion qui risque d’être fort divertissante!

Chrysler profitera de cette opportunité pour faire connaître pas moins de 115 éléments de sécurité et de technologies qui font partie de la Pacifica et de la Pacifica Hybrid. Difficile de dire quels sont ces 115 éléments, toutefois, puisque le communiqué de presse est muet à ce sujet. Mais soyons rassurés, les gens de marketing sont tout aussi imaginatifs que les créateurs d’émissions pour enfant!

Ce sont les personnages de Sesame Street, la joyeuse bande composée de Bert, Elmo, Ernest, Big Bird, Cookie Monster (Macaron le glouton), Abby Cadaby, le compte von Count, Grover, et d’autres qui présenteront ces 115 éléments lors d’une campagne multimédia, incluant Facebook, Instagram et Twitter. Aussi, à partir d’aujourd’hui, le 17 juillet 2017, dix vidéos seront lancées. Par ailleurs, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) devient le commanditaire de l’émission sur PBS pour un an.

Cette campagne publicitaire est réservée au marché américain, mais si elle est populaire, peut-être que nous, les Québécois, pourrions avoir droit à la nôtre avec Annie Brocoli ou les personnages de Salmigondis. Après tout, la sécurité des enfants ne doit pas connaître de limites territoriales!