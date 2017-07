Au Canada, le service militaire n’est pas aussi important qu’il ne l’est ailleurs dans le monde. Étant un pays plutôt axé vers la paix, le Canada ne possède pas une grande quantité de programmes encourageant et remerciant nos combattants. Dans cet ordre d’idées, Hyundai a décidé d’encourager le service militaire canadien en offrant des réductions considérables à l’achat et à la location d’un véhicule Hyundai par un membre des forces armées actif ou à la retraite.

En plus d’encourager les militaires actifs, Hyundai permet aux membres de la famille d’un soldat habitant sous le même toit que celui-ci d’obtenir cette réduction. Et contrairement aux offres habituelles offertes par les constructeurs automobiles, elle peut être jumelée et additionnée aux autres promotions en vigueur du constructeur. Cela rend donc cette promotion alléchante!

Ce rabais est appliqué au montant total du véhicule après les taxes. Il est question d’une réduction de 500 $ pour les modèles Accent, Ioniq Hybride et Veloster, 750 $ pour les modèles Elantra, Elantra GT et Tucson, 1 000 $ pour les Sonata et Santa Fe Sport et 1 500 $ pour les Santa Fe XL.

Pour être admissible à cette offre, il ne suffit que de présenter une carte d’identité militaire ou une carte de membre et d’accompagner le tout d’un permis de conduire où il est inscrit une adresse valide correspondante. Pour le moment, il n’y a aucune date de fin à cette promotion. Elle a été lancée le premier juillet dernier et sera offerte jusqu’à nouvel ordre.