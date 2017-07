Bonne nouvelle pour les résidents de Trois-Rivières ! Nissan devient le partenaire automobile officiel du Grand Prix de Trois-Rivières cette année ! En gros, ça signifie une chose pour les partisans de Trois-Rivières. Nissan offrira à la ville, le 10 août au soir, un spectacle gratuit nommé « De la piste à la scène Nissan », ce spectacle mettra en vedette l’humoriste Michel Barrette, et le musicien Kevin Bazinet.

Il aura lieu au Parc Portuaire, juste avant les traditionnels feux d’artifice.

Bien entendu, les amateurs de courses pourront admirer les Nissan Micra en piste dans le cadre du Grand Prix de Trois-Rivières, avec une course le samedi 12 août, et une course le dimanche 13 août. Michel Barette et ses fils seront de la partie, en piste.

Pour de plus amples informations, voyez le communiqué de presse plus bas.

Nissan, Principal Partenaire Automobile Du Grand Prix De Trois Rivières, Annonce ses Activités dans le Cadre de l’Évènement



– Les propriétaires de véhicules de marque Nissan présents au Grand Prix de Trois Rivières sont invités à participer aux festivités de la Coupe Nissan Micra sur le site du circuit.

Ils bénéficieront en outre d’un accès privilégié au spectacle gratuit « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » qui mettra en vedette l’humoriste Michel Barrette et Kevin Bazinet, le gagnant de La Voix 3 –

Mississauga, Ont. (le 18 juillet 2017) – Pour une troisième année consécutive, les pilotes de la Coupe Nissan Micra seront de retour sur la piste du célèbre circuit du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) qui se disputera du 10 au 12 août prochain. Principal partenaire automobile de l’évènement, Nissan proposera encore une fois cette année plusieurs activités sur le site dont de nombreux privilèges pour les propriétaires de véhicules de marque Nissan. Ceux-ci, sur simple présentation de leur clé Nissan, auront accès à la tente hospitalité Nissan qui offrira une zone de détente située dans les enclos de la Coupe Nissan Micra. Ils auront aussi le plaisir de piloter une Nissan GT-R sur un simulateur de course, de participer à des concours exclusifs, de profiter de rafraîchissements et encore plus. Les visiteurs auront aussi accès aux enclos des équipes de la Coupe Nissan Micra et l’opportunité de rencontrer les pilotes de la série.

Pour cette édition 2017, Nissan a étendu son partenariat avec le Grand Prix de Trois-Rivières afin de faire rayonner la marque en dehors du circuit en présentant le spectacle gratuit « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » qui mettra en vedette l’humoriste Michel Barrette ainsi que le grand gagnant de La Voix 3, Kevin Bazinet, qui enflammera la scène en compagnie de ses musiciens.

« Nous avons souhaité organiser un évènement familial et unique afin de réunir les propriétaires de véhicules Nissan autour de la Coupe Nissan Micra pour les remercier de leur confiance envers la marque, explique Joni Paiva, président de Nissan Canada. Fidéliser et rencontrer nos clients est important pour nous et c’est pour cette raison que nous avons organisé cet évènement qui saura plaire à tous. Nous sommes ravis d’accueillir Michel Barrette et Kevin Bazinet, deux célébrités très appréciées des Québécois pour un spectacle original et unique, associant l‘humour et la musique. Tenir cet évènement à Trois-Rivières est l’endroit idéal, la Mauricie est au centre du Québec, ce qui permettra d’accueillir nos clients de toute la province et leur faire découvrir le magnifique spectacle offert sur la piste par les pilotes de la Coupe Nissan Micra », conclu M. Paiva.

Les clients Nissan qui visiteront la tente hospitalité Nissan sur le site du GP3R recevront aussi une invitation exclusive pour participer au « GRAND BBQ NISSAN » qui se tiendra le samedi 12 août, à 18h près de la scène principale installée au Parc Portuaire du centre-ville.

Pilote au sein de la Coupe Nissan Micra, Michel Barrette, passera de la piste à la scène pour ouvrir la soirée à partir de 20h30. « J’ai vraiment hâte de prendre le volant de ma Nissan Micra de course sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, commente Michel Barrette, j’adore l’ambiance qui règne dans cette ville pendant cet évènement, c’est quelque chose d’unique et ce sera la première fois que j’aurai la chance de rouler sur cette piste en compagnie de mes deux fils, Nicolas et Martin. La Coupe Nissan Micra est une grande famille et nous allons beaucoup nous amuser tous ensemble, sur le circuit et sur scène. Comme Nissan, je veux moi aussi remercier mes fans, fidèles depuis des années », conclut Michel Barrette.

Dans la foulée de Michel Barrette, Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 3, assurera la deuxième partie du spectacle, accompagné de quatre musiciens. Le public aura la chance d’entendre et d’apprécier quelques-unes de ses compositions et interprétations. Artiste talentueux et dynamique, Kevin saura sans aucun doute séduire les invités de la grande famille Nissan. « Je suis un grand passionné de voitures et c’est un plaisir pour moi de participer aux festivités de la Coupe Nissan Micra au Grand Prix de Trois-Rivières, commente Kevin Bazinet. J’aurai la chance d’assister à la course et voir les Micra en pleine action lors de la grande finale le dimanche 13 août dans la loge de NISSAN », conclut Kevin Bazinet.

Gratuit et ouvert à tous, le spectacle « DE LA PISTE À LA SCÈNE NISSAN » se tiendra au Parc Portuaire du centre-ville de Trois-Rivières le samedi 12 août prochain à partir 20h30. Une section privilège à l’avant-scène sera réservée exclusivement aux propriétaires de véhicules de marque Nissan. Ces clients auront simplement à présenter leur clé Nissan pour y accéder. Ils bénéficieront ainsi d’un emplacement de choix pour y admirer les feux d’artifice « La Magie des feux » qui auront lieu immédiatement après le spectacle.