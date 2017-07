Lorsqu’il est question de déplacement motorisé, les personnes à mobilité réduite voient leurs options restreintes. Les fabricants automobiles offrent un très petit éventail de possibilités. Lorsqu’on est à la recherche d’un transport adapté agile et pratique dans les centres urbains, le défi devient presque impossible! Pourtant, une technologie européenne pourrait être la solution à bien des usagers de la route.

Kenguru, une entreprise hongroise, offre la possibilité aux conducteurs en fauteuil roulant de se déplacer facilement en ville comme en banlieue. Initialement, ce concept a été lancé en Europe en 2010 et propulsé aux États-Unis en 2011 par une avocate tétraplégique américaine.

Ce bolide est entièrement électrique et conçu spécialement pour les fauteuils roulants. Son fonctionnement est plutôt simple. On prend place dans le véhicule par la porte arrière. À l’aide d’une commande à distance, il est possible d’ouvrir la porte arrière. La partie inférieure de la porte se baisse et sert de rampe d’accès pour prendre place dans le Kenguru. Une fois dans le véhicule, le conducteur peut aisément fixer son fauteuil au sol tout en demeurant assis. Ainsi, on évite des chutes et des désagréments indésirables.

On estime le prix de la voiture à près de 20 000 $. En Amérique, nous avons peu d’informations concernant l’autonomie ainsi que l’entretien du véhicule. On sait cependant que le Kenguru n’offre que très peu d’espace. Lorsque le fauteuil roulant est en place, on peine à placer quelques sacs pour des courses ou bien une valise de travail. Bref, il y a beaucoup d’améliorations à apporter à ce moyen de transport. Cela dit, le concept est intéressant. Après tout, il faut bien commencer quelque part!