Il y a un peu moins d’un an, Mercedes-Benz dévoilait, à la surprise générale, une camionnette intermédiaire, le Classe X. Même si, à ce moment, bien des gens croyaient qu’il s’agissait simplement d’un concept qui n’aurait pas de suite, Mercedes-Benz, elle, voyait plus loin. C’est que l’auguste marque allemande fait rarement dans la farce. On laisse ça aux autres.

Toujours est-il que c’est maintenant confirmé, le Classe X sera produit. La présence d’un constructeur de véhicules de luxe peut surprendre dans un tel créneau, mais il convient de rappeler que Lincoln a déjà donné dans le genre avec le Blackwood et le Mark LT, deux itérations très luxueuses du Ford F-150. D’ailleurs, même si Lincoln ne commercialise plus de camionnettes, il est possible de se procurer un F-150 Limited à près de 70 000 $, avant les taxes, le transport et la préparation. Aussi, est-il besoin de mentionner que bien des gens ne se serviront jamais d’une camionnette pour le travail. Dans ce contexte, l’arrivée d’une camionnette Mercedes-Benz ne surprend guère.

Pourtant, le Classe X ne viendra pas en Amérique, du moins pas tout de suite. J’imagine que Mercedes veut étudier le marché américain, un marché extrêmement difficile à pénétrer — les utilisateurs de camionnettes étant parmi les plus fidèles qui soient —, avant de s’y implanter. L’Argentine, l’Australie, le Brésil, l’Afrique du Sud, la Grande-Bretagne et l’Allemagne seront les premiers pays à accueillir le Classe X. Le lancement est prévu en novembre 2017 pour le marché européen. L’Australie et l’Afrique du Sud verront leurs premiers exemplaires au début de 2018 et il faudra attendre le début de 2019 pour les autres.

Trois versions sont offertes, Pure, Progressive et Power. La livrée Pure s’adresse à ceux qui veulent utiliser leur camionnette pour le travail, tandis que la Power est destinée aux personnes désirant davantage un véhicule prestigieux pour la conduite urbaine. La Progressive se situe entre les deux.

Tiens, tiens, Mercedes-Benz prendrait-elle un Honda comme exemple?

Avec son empattement de 3 150 mm et sa longueur de 5 340 mm, le Classe X vise directement le Honda Ridgeline. Selon le moteur et l’équipement, le X pourra remorquer entre 1 650 et 3 500 kg (3 638 et 7 715 livres). À propos des moteurs, il y aura tout d’abord, un quatre cylindres diesel de 2,3 litres. Sur le X 220 d, il développera 163 chevaux alors que dans le X 250 d, il en fera 190. Une boîte manuelle à six rapports sera livrée d’office et une automatique à sept rapports sera offerte sur certaines versions. L’autre moteur sera un V6 diesel (X 350 d) de 258 chevaux et sera beaucoup plus apte à faire du hors route ou à remorquer.

Il y a fort à parier que Mercedes-Benz travaille actuellement à trouver un moteur à essence convenable pour l’Amérique. Depuis quelques années, le marché de la camionnette intermédiaire va très bien ici… Et notre marché, il s’accommoderait sans mal d’une version AMG du Classe X, non?