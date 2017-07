Le constructeur Nissan laisse filtrer quelques informations sur la nouvelle génération de sa Nissan LEAF, qui sera dévoilée le 5 septembre prochain. Outre sa refonte esthétique complète, la Nissan LEAF 2018 sera équipée de la technologie e-Pedal qui vous permettra de conduire la voiture en n’utilisant pratiquement que l’accélérateur.

Lorsque l’on conduit une voiture électrique, on utilise beaucoup moins souvent le frein que dans le cas d’un véhicule à essence conventionnel. Dès que l’on relâche l’accélérateur, le système de régénération, qui récupère l’énergie et la dirige vers la batterie, créée une friction importante et ralentit rapidement le véhicule. Les freins d’une voiture électrique sont beaucoup moins sollicités, ce qui contribue à réduire les frais d’entretien par la même occasion.

La prochaine Nissan LEAF rehaussera d’un cran la possibilité de ne conduire qu’avec l’accélérateur puisque de la simple activation d’une commande, la pédale d’accélérateur se transformera en « e-Pedal ». Elle permettra au conducteur de prolonger la conduite avec un seul pied, rehaussant ainsi le plaisir et réduisant la fatigue puisqu’on évite de déplacer constamment la jambe d’un côté à l’autre. La e-Pedal permettra d’accélérer, de décélérer et même d’immobiliser le véhicule, que ce soit sur le plat ou dans une pente. Selon Nissan, la e-Pedal pourra répondre à 90% des besoins en conduite, reléguant le frein aux arrêts plus brusques.

Introduite en 2010, la Nissan LEAF est devenue la première voiture électrique de masse à être commercialisée. Il s’est vendu plus de 277 000 unités dans le monde depuis son introduction.