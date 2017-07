Lorsque l’on pense aux vedettes internationales, on a tous tendance à croire qu’elles sont inaccessibles. Qui n’a pas vu une photo de Céline Dion ou bien de Beyoncé parcourir les rues de New York entourées de gardes du corps les protégeant de leurs fans en extase?

Honda a décidé de faire l’inverse. Grâce à leur tournée Civic, ils accompagnent des artistes sur la route et dans les rues pour marier gastronomie, musique et voitures!

Dans le cadre de la tournée mondiale du groupe OneRepublic, Honda s’est associé avec la formation pour permettre aux fans de rencontrer leurs idoles, tout en mangeant un bon repas. Ryan Tedder, le chanteur du groupe, s’enthousiasme beaucoup de ce partenariat avec Honda, car il dit adorer sortir et visiter les villes où il performe. De plus, certains des plus grands chefs du monde sortiront leurs meilleures recettes à bord des populaires Food Trucks, et ce, en plein centre-ville!

Pour ce qui est de la formation, cette association s’est faite naturellement. Déjà au début de l’année 2017, les membres du groupe ont fait le design de leur propre Honda Civic Type R ainsi que celui de la moto Honda Rebel. Le groupe sillonnera donc certaines grandes villes américaines et canadiennes en compagnie de ces véhicules.

Depuis 2011, la tournée Civic a attiré l’attention de plus de 4,5 millions de fans. L’équipe de tournée de OneRepublic s’arrêtera le 9 août à Québec, le 11 août à Montréal et le 12 août à Toronto. Avec un peu de chance, vous pourrez déguster un plat délicieux en compagnie des membres du groupe.