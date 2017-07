Chaque année, on entend la même histoire horrible où un parent oublie son enfant dans une voiture au soleil ou dans une voiture complètement gelée. Comprenons-nous bien, personne n’est pointé du doigt, jugé ou accusé. Cependant, il arrive que certains parents soient lunatiques ou complètement débordés par leur travail. Cela dit, cette situation se produit plus d’une centaine de fois chaque année sur le continent américain, chiffres à l’appui! Pour régler le problème, Elepho, une compagnie des États-Unis, a décidé de créer et distribuer un outil technologique fort intéressant, le eClip.

Le eClip est un émetteur sonore qui vous envoie un signal sur votre téléphone intelligent lorsque vous êtes à plus d’une vingtaine de mètres de votre enfant. Autrement dit, il vous indique que votre enfant se trouve toujours dans la voiture alors que vous, non.

De plus, il émet une alerte sonore si la température ressentie sur la banquette arrière est trop chaude ou trop froide. Donc, lorsque vous êtes au volant, vous pouvez vous concentrer sur la route sans vous inquiéter du confort de votre bambin.

Si vous ne possédez pas de téléphone intelligent, il n’y a aucun souci. Le eClip est muni d’un émetteur que vous pouvez traîner avec vous. Donc, au lieu d’envoyer les alertes sur un téléphone, il les enverra vers votre émetteur personnel.

Cette idée peut paraître farfelue. Elle semble néanmoins avoir créé un engouement important autour du concept. Effectivement, ce projet a été entièrement payé par la plateforme de financement social Kickstarter. On peut donc s’attendre à de bonnes ventes dans les prochains mois. Le produit se vend sous la barre des 100 $ et a fait ses preuves chez nos voisins du Sud. En échange de quelques billets, cette technologie vous sauvera peut-être d’un accident malencontreux lors d’une mauvaise journée.