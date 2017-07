Dans le cadre des festivités de la Journée nationale de la crème glacée aux États-Unis, Ford a lancé un concept fort intéressant. Sur la côte est comme sur la côte ouest, Mustang a décidé de fêter en grand ce qui est, à mon humble avis, la journée la plus importante de l’année après Noël! Durant quatre jours, le constructeur américain a sillonné les rues de New York à bord d’un camion de Coolhaus, distribuant gratuitement des gâteries glacées. Il a été peint spécialement pour l’occasion de manière à faire correspondre le design du camion avec la nouvelle couleur de carrosserie de la Ford Mustang 2018, Orange Fury.

Lesdites gâteries sont des sandwichs à la crème glacée. Ils sont faits de deux biscuits à la vanille recouverts tous les deux de glaçage à l’orange et séparés par une crème glacée à l’orange conçue spécialement pour l’occasion. Le tout est ensuite servi dans un emballage comestible décoré d’un dessin d’une jante et d’un logo Mustang.

Le design des gâteries est le résultat du travail de la directrice des matériaux et du design chez Ford, Barb Whalen. Elle s’est inspirée des lignes et des couleurs de l’édition Orange Fury qui sera disponible sous peu.

Selon l’équipe de Ford et de la crèmerie Coolhaus, cette idée représente deux des grands symboles de l’été aux États-Unis, soit la crème glacée et les Mustang. Cet évènement promotionnel apparaît dans le cadre du lancement de la nouvelle Mustang 2018 qui aura lieu cet automne. De plus, dès le 25 juillet prochain, il sera possible de créer sa propre voiture sur mesure, incluant un choix impressionnant de 12 jantes différentes. Disons seulement qu’avec un peu de crème glacée, ils ont attiré mon attention!