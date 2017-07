La toute nouvelle Elantra GT 2018 sera introduite sur le marché avec un prix concurrentiel de 20 449 $ avant les frais de transport et de préparation. Ce véhicule représente la réponse de Hyundai aux nouvelles valeurs et aux préférences toujours croissantes des consommateurs pour la technologie, le style individuel et la polyvalence dans le segment hautement concurrentiel des voitures compactes. L’Elantra GT est maintenant disponible aux concessions Hyundai.

L’Elantra GT affiche un prix de base de 20 449 $. Elle dispose d’un moteur quatre cylindres de 2,0 L à injection directe produisant une puissance de 161 chevaux et un couple de 150 lb-pi. Ce moteur est jumelé à une boîte manuelle ou automatique à six rapports. Comme équipement de série, la voiture dispose d’un écran tactile de huit po avec Apple CarPlay et Android Auto, des sièges avant chauffants et un volant chauffant, une caractéristique exclusive dans la catégorie.

L’Elantra GT Sport affiche un prix de base de 26 999 $. Elle est équipée pour sa part d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,6 L d’une puissance de 201 chevaux et d’un couple de 195 lb-pi. Ce groupe motopropulseur est jumelé à une boite manuelle à six rapports ou à une boîte à double embrayage à sept rapports avec leviers de changement des rapports au volant.

L’Elantra GT représente le premier véhicule Hyundai au Canada à offrir le système télématique BlueLink. BlueLink est facilement accessible à partir de boutons au rétroviseur, à partir du web ou d’une app pour téléphone intelligent avec fonctionnalités comme le démarrage à distance avec réglage de température, recherche locale avec Google, verrouillage/déverrouillage à distance des portières, fonction « retrouver mon véhicule » et assistance routière améliorée. BlueLink est inclus dans la version Sport Ultimate et est activé pour une durée de cinq ans après l’achat.

Prix de la Hyundai Elantra GT 2018 :

GL Manuelle 20 449 $

GL Automatique 21 699 $

GLS Manuelle 22 849 $

GLS Automatique 24 099 $

Sport Manuelle 26 999 $

Sport DCT 28 499 $

Sport Ultimate DCT 30 499 $