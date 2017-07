Le 18 juillet, dans le cadre des festivités entourant le lancement du Comic-Con de San Diego, Lexus en partenariat avec Marvel, a annoncé l’apparition de la toute première Lexus LC 2018 dans le prochain film de Marvel mettant en vedette le personnage de la panthère noire.

La panthère noire sera le personnage principal d’un film Marvel pour la première fois. Précédemment, nous l’avons vu dans le tout dernier film Capitaine America où le personnage qu’incarne Chadwick Boseman perd son père au cours d’une explosion. Ensuite, on peut le suivre tout au long du film alors qu’il tente de venger son défunt père.

Selon Brian Bolain, le directeur général du marketing chez Lexus, Marvel sait capter l’attention de tous les spectateurs grâce à des personnages charismatiques vivant des aventures inspirantes, ce qui reflète en tous points la marque japonaise. Selon lui, la panthère noire, tout comme le modèle LC, est agressive, performante, agile et rapide.

En plus de ce partenariat cinématographique, Lexus et Marvel ont annoncé une collaboration au travers d’un projet de bande dessinée où on voit la LC 500 conduite par la panthère noire, l’aidant à accomplir ses missions. La bande dessinée a été écrite par l’écrivain à succès Fabian Nicieza et illustrée par deux artistes émergents Scott Wolson et Scymon Kudranski.

Le 16 février 2018, le film de la panthère noire prendra l’affiche dans les cinémas de l’Amérique. On y verra apparaître à plusieurs reprises la Lexus LC 500.