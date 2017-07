En vente cet été, pas moins de douze versions de la toute nouvelle Camry seront disponibles, le tout à partir de 26 390 $ avant les frais de transport et de préparation.

On misera sur trois motorisations, dont un quatre cylindres de 2,5 litres qui développe 203 chevaux et un couple de 184 livres-pied dans les versions L, LE, SE et XLE, 206 chevaux et 186 livres-pied dans la version XSE. Un V6 de 3,5 litres figure toujours au catalogue, qui produit désormais 301 chevaux et un couple de 267 livres-pied. Ces deux moteurs sont jumelés à une boîte automatique à huit rapports.

Quant à la motorisation qui consiste du quatre cylindres de 2,5 litres, d’un moteur électrique et d’une boîte automatique à variation continue, elle développe 208 chevaux combinés et un couple de 163 livres-pied.

Les différentes versions de la Camry se distinguent par des calandres au style unique. De plus, chaque Camry comprend l’ensemble Toyota Safety Sense P, qui inclut un avertissement précollision frontale avec détection de piétons, des feux de route automatiques, un régulateur de vitesse adaptatif ainsi que d’un avertissement et une prévention de sortie de voie.

La liste de prix de la Toyota Camry 2018 se dresse comme suit :

Camry L : 26 390 $

Camry LE : 27 490 $

Camry SE : 27 890 $

Camry LE avec Groupe amélioré : 29 990 $

Camry SE avec Groupe amélioré : 30 790 $

Camry LE hybride : 31 290 $

Camry SE hybride : 33 990 $

Camry XSE : 34 890 $

Camry XLE : 34 890 $

Camry XSE V6 : 39 690 $

Camry XLE V6 : 40 690 $

Camry XLE hybride : 40 990 $