Enfin, les premières Tesla Model 3 furent livrées sans retard, mettant fin à des mois de spéculation, où plusieurs « experts » de l’industrie prédisaient que Tesla allait se « planter ». Ainsi, 30 Tesla Model 3 furent remises à leur nouveau propriétaire, dont une pour M. Musk lui-même. Au total, 50 Model 3 furent construites en juillet, mais 20 modèles seraient encore à l’étape de la « validation ».

Cette livraison nous a permis d’en apprendre un peu plus sur la voiture. Comme ce qui était déjà connu, la version de base est vendue à 35’000USD, offre 350 km d’autonomie, et fait le 0-96 km/h en 5,6 secondes. Une version améliorée est disponible à 44’000USD avec près de 500 km d’autonomie, et une accélération de 0-96 km/h en 5,1 secondes.

Bien entendu, un paquet d’options sont offertes, comme un système de conduite autonome améliorée pour quelques milliers de dollars, même si son utilisation n’est toujours pas autorisée, faisant que le système est verrouillé, pour l’instant.

Si tout va bien, la production de la Model 3 devrait atteindre 5000 voitures par semaine d’ici la fin de 2018, et 10000 voitures par semaine, d’ici fin 2019.