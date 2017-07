La huitième génération de la Phantom, le porte-étendard de Rolls-Royce, vient enfin d’être révélée, et le constructeur n’annonce rien de moins d’une révolution dans l’industrie des voitures de luxe.

La Phantom VIII obtient une plate-forme dédiée à Rolls-Royce – la marque appartient à BMW – qui servira de base à tous les futurs modèles chez Rolls-Royce, y compris le futur VUS actuellement baptisé Project Cullinan. Cette plate-forme modulable et légère s’appelle d’ailleurs « Architecture of Luxury », et serait 30% plus rigide que la structure de la Phantom VII.

Sous le long capot de cette nouvelle berline, on retrouvera un tout nouveau V12 biturbo de 6,75 litres qui développera 563 chevaux ainsi qu’un couple de 664 livres-pied à 1 700 tr/min. Il sera jumelé à une boîte automatique à huit rapports, fourni par l’équipementier ZF, qui disposera d’une fonction d’assistance par satellite pour préparer les changements de rapports selon la topographie de la route devant.

Cherchant à créer la voiture la plus silencieuse au monde, ce moteur disposera d’un couple plus généreux à bas régime, signifiant qu’il sera moins bruyant en conduite normale. Le constructeur appliquera également un vernis de six millimètres, en deux couches, autour de la voiture, et utilisera quelque 130 kilogrammes de matériel insonorisant afin de réduire davantage le bruit de la route dans l’habitacle. Les pneus de la voiture incorporeront une couche de mousse qui réduirait leur bruit de neuf décibels. Selon Rolls, la nouvelle Phantom sera 10% plus silencieuse à 100 km/h que l’ancienne.

La Rolls-Royce Phantom 2018 arbore un style évolutif par rapport à sa devancière. La calandre massive est mieux intégrée à la partie frontale de la voiture, alors que la Spirit of Ecstasy est perchée un demi-pouce plus haut. Les phares au laser projettent de la lumière à plus de 600 mètres devant la voiture. La partie arrière est légèrement plus ronde, avec une lunette arrière à plus forte inclinaison. La carrosserie est également habillée de garnitures en acier inoxydable, et l’on utilisera des roues en alliage d’une dimension allant jusqu’à 22 pouces.

Outre son insonorisation poussée à l’extrême, l’habitacle proposera évidemment une ambiance des plus relaxantes et un environnement des plus somptueux. Les quatre portes pourront désormais être refermées en appuyant simplement sur un bouton, et le plafonnier s’illuminera comme une nuit étoilée. Inutile de préciser que le département Bespoke pourra personnaliser la voiture selon les goûts de l’acheteur, afin qu’il ou elle se retrouve avec une voiture unique. Et outrageusement dispendieuse, bien entendu.

La Rolls-Royce Phantom 2018 devrait être en vente au début de l’an prochain.