À l’occasion de la quatrième édition du gala annuel de la fondation Leonardo DiCaprio tenue à Saint-Tropez en France, BMW France a fait cadeau d’une œuvre d’art pour le moins unique. En collaboration avec Maurizio Cattelan ainsi que Pierpaolo Ferrari du magazine à succès ToiletPaper, BMW a fait don d’une BMW i3 décorée selon les goûts des deux artistes.

Après une longue enchère, la voiture unique a été vendue pour la somme de 100 000 €!

Le gala a été animé par le créateur de la fondation, Leonardo DiCaprio, le président Terry Tamminen et le responsable des levées de fonds Milutin Gatsby. De plus, une horde de célébrités ont envahi le site. Parmi les invités, on a compté le Prince Albert II de Monaco, Cate Blanchett, Marion Cotillard, Philippe Cousteau, Penélope Cruz, Tom Hanks, Kate Hudson, Doutzen Kroes, Jared Leto, Tobey Maguire, Edward Norton, Emma Stone, Uma Thurman, Kate Winslet, Adrien Brody, Sean Penn, Taylor Hill, Iman Hamman et Gerard Butler. De plus, la soirée a été rehaussée par les performances de Lenny Kravitz ainsi que de l’invitée surprise Madonna.

L’objectif derrière ce don de BMW était de créer une sculpture mobile. Sur la carrosserie, on y retrouve la signature populaire du magazine français, le gros plan de spaghetti. Cette œuvre sur quatre roues est parfaitement fonctionnelle et peut donc s’aventurer sur les routes sans problème. La voiture est certifiée par un certificat d’authenticité signé par les artistes derrière ToiletPaper.

Jusqu’à maintenant, la fondation a amassé plus de 30 millions de dollars et continue d’offrir une foule d’articles aux enchères en ligne. Le résultat de cette œuvre d’art peut être discutable, mais l’objectif n’en demeure pas moins est louable. Et pour ce qui est de cette sculpture, l’art est effectivement une question de goût!